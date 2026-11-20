Usa ka pribadong luna tupad sa Opao Elementary School sa Dakbayan sa Mandaue ang giila sa mga residente nga posibleng lugar nga gipangitlugan sa mga lamok, human sa mga taho bahin sa mga kaso sa dengue ug sa pagkamatay sa duha ka lima ka tuig ang edad nga mga tinun-an sa kindergarten sa Nobiyembre 2026.
Matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, naningkamot ang kagamhanan nga mailhan ang tag-iya sa maong luna ug makakuha og pagtugot aron masusi ang lugar.
Nibisita si Ouano sa barangay Umapad ug Opao niadtong Huwebes, Nobiyembre 19, 2026, aron susihon ang sitwasyon ug makigkita sa mga lokal nga opisyal sa panglawas.
Gibutyag niya nga nasayran niya nga 15 pa ka ubang mga tinun-an gikan sa maong tunghaan ang nagpositibo sa dengue, nga nagpatungha og kabalaka bahin sa posibleng usa ka kumon nga tinubdan sa mga lamok.
“What could be their common denominator? They all attend the same school,” matod ni Ouano.
Sumala sa mayor nga ang siyudad naningkamot nga makig-alayon sa duha ka kompanya nga gituohan sa mga residente nga maoy tag-iya sa maong propyedad.
Apan, pinaagi sa tabang sa kanhi presidente sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry nga si Mark Ynoc, nahibaw-an nga wa’y kompanya nga tag-iya sa lote.
Wala pa mapamatud-i sa siyudad ang pagpanag-iya niini, ug dili sab sila makasulod tungod kay gibantayan sa mga security personnel ang maong propyedad.
Si Ouano niingon nga kinahanglang susihon sa mga opisyal ang propyedad aron mahibaw-an kon kini ba gyud nga lugar ang gipangitlugan sa mga lamok sa dili pa mohimo og angay nga aksiyon.
Giiingon niya nga ang gobiyerno sa siyudad nag-atiman sa sitwasyon sa dengue uban ang dinalian nga pagtagad tungod sa pagkamatay sa mga bata.
“Even if our dengue cases are lower, one life is already too many,” sumala pa sa mayor.
Human masusi ang mga barangay, nakigkita si Ouano sa pangulo sa City Health Office nga si Dr. Debra Maria Catulong didto sa barangay hall sa Opao aron hisgotan ang mga lakang aron mapugngan ang dugang nga mga impeksyon.
Nagpadayon ang siyudad sa pagpatuman sa 4S nga estratehiya batok sa dengue, ilabi na ang “Seek and Destroy,” nga nag-awhag sa mga komunidad sa pag-ila ug pagwagtang sa mga lugar diin nagpasanay ang mga lamok.
Matod ni Ouano, nihangyo sab ang Department of Education (DepEd) nga ipahigayon pag-usab ang misting operations sa tanang mga eskwelahan. / ABC