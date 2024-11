Luna sa top 2 tuyo sa UC

Mga duwa karon:

5:15 pm- USJR batok UCLM (High School)

6:45 pm- UC batok CITU (College)

Siguradong luna sa top two ang tinguha sa University of Cebu (UC) Webmasters sa ilang pagpakigbatok sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa main game karong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 14, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Mahinungdanon ang pagsulod sa top two gumikan kay nagtangag kini og twice-to-beat nga benepisyo alang sa semi-finals.

Ang Webmasters, nga aduna na lang duha ka mga duwa nga nahabilin sa elimination, nagsolo sa ibabaw nga bahin dala ang 6-0 nga rekord.

Taliwala niini, dili pa makasiguro ang Webmasters nga makasulod sa top two gumikan kay ning puntoha, posible pa mahitabo ang triple-tie sa ibabaw nga bahin diin ilang kauban ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers (6-1) ug Benedicto College (BC) Cheetahs (5-1).

Kon adunay mag-triple tie sa ibabaw inig human sa elimination round, buakon kini pinaagi sa quotient aron pagdeterminar sa top two teams.

Ang Wildcats nga adunay 2-3 nga rekord, nagkinahanglang modaog ning sangkaa aron magpabiling buhi ang ilang paglaum sa semis.

Sa premirong duwa, mag-abot ang University of San Jose Recoletos (USJR) Baby Jaguars batok University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) sa high school division.

Ang Baby Jaguars nagpatong sa liderato bitbit ang 8-1 nga rekord samtang ang UCLM naa sa tungatungang bahin dala ang 4-5 nga rekord. / ESL