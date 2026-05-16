Lupon member sa Apas mireklamo, pamolitika ang pagtaktak kaniya

Gikiha sa usa ka 82-anyos nga lupon member ang iyang kapitan ug 17 ka kaubanan sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo tungod sa giingong ilegal ug naigo sa pamolitika nga pagtaktak kaniya sa pwesto human sa kapin tulo ka dekada niya nga pagserbisyo.
Kini miresulta sa pagpasaka og mga kasong administratiba ug kriminal batok sa kapitan ug 17 ka miyembro sa Lupong Tagapamayapa.
Sa usa ka taas nga complaint-affidavit nga gisumiter niadtong Marso 25, 2026, ngadto sa Office of the Provincial Prosecutor sa Sugbo, gikiha ni Emily Mendoza Malto si Barangay Apas Captain Virgil Cabigon ug ang tanang 17 ka miyembro sa lupon tungod sa grave abuse of authority, oppression, discrimination, grave misconduct, paglapas sa due process, ug paglapas sa Republic Acts 6713 ug 3019.
Si Malto, usa ka biyuda ug karaan nga lider sa komunidad gikan sa Sitio Anagan, Barangay Apas, niingon nga nauwawan siya human makadawat og “Withdrawal of Appointment” sa iyang balay sa buntag sa Enero 26, 2026, nga nagtapos sa iyang 32 ka tuig nga walay hunong nga pagserbisyo isip miyembro sa lupon.
Ang maong pahibawo, nga gipirmahan ni Cabigon ug giuyonan sa tanang miyembro sa Lupong Tagapamayapa, nagkanayon nga gibawi ang iyang pagkatudlo tungod sa rason nga unsuitability by reason of advanced age.
Apan gihimakak ni Malto ang maong pasangil ug niingon nga kini bakak, malisyoso, ug walay basehan sa balaod.
“There was NO WARNING given to me by the said officials or any other official/s of the barangay either written or verbal for whatever reason or ground in my more than 30 years in the service,” suma ni Malto sa iyang affidavit. / CAV/ DPC