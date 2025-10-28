Lutsanan sa mga sam-ang sa Mandaue, pahawanan

Sinangunay gyud si Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano sa pag-inspeksyon sa mga sementeryo niadtong Lunes, Oktubre 27, 2025, aron maseguro ang kaluwasan, kahusay, ug kaandam sa pagpangandam alang sa paghandom sa Kalag-Kalag.
Gikuyogan ang Mayor sa mga representante gikan sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office (MCDRRMO), Bureau of Fire Protection (BFP), Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), ug mga opisyal sa barangay atol sa inspeksyon.
“Kagahapon, nag-inspeksyon kami sa mga sementeryo kauban ang MCDRRMO, BFP, Team, ug among mga opisyal sa barangay aron masegurado nga ang tanan mahimong hapsay atol sa Kalag-Kalag,” matod ni Mayor Ouano.
Gipasabot niya nga ang nag-unang pokus sa inspeksyon mao ang pag-ila sa exit points ug pagseguro nga ang mga precautionary measures anaa na alang sa kaluwasan sa publiko.
Matod ni Mayor Ouano, gusto sa siyudad nga pasayunon alang sa mga bisita ang pagsulod ug paggawas sa mga sementeryo sa luwas nga paagi.
Gipahinumdoman sab sa mayor ang mga opisyal sa barangay nga i-regulate ang mga tindera sulod sa mga sementeryo.
Gipasalig ni Mayor Ouano nga ang kagamhanan sa siyudad inubanan sa mga hingtungdan nga ahensiya, magpadayon sa pag-monitor sa mga sementeryo sa dili pa ug atol sa paghandom aron mapadayon ang kahusay ug maseguro ang kaluwasan sa publiko. / ABC