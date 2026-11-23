Taliwala sa kamingaw sa kagabhion sa Naga Plaza, samtang nagpadayon ang dalugdog ug kilat, makita si Annabelle Paca nga padayon sa pagpamaligya og balot nga puno sa kadasig. Samtang ang ubang mga trabahante nakapahulay na sa ilang tagsa-tagsang panimalay, nagpabilin siya sa plaza aron mahalin ang iyang paninda.
Sulod na sa 15 ka tuig, nahimo nang bahin sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ni Annabelle ang pagpamaligya og balot.
Alang kaniya, dili lamang kini panginabuhian kondili usa sab ka paagi aron matubag ang mga panginahanglanon sa pamilya ug masuportahan ang edukasyon sa iyang mga anak.
Matod niya, dako ang natabang sa iyang pagpamaligya aron mapadako ug mapaskwela ang ilang upat ka anak, ilabi na karon nga nihunong na sa pagtrabaho isip construction worker ang iyang bana. Usahay, mamamasada na lamang kini og traysikol aron makadugang sa kita sa pamilya.
Bisan pa sa mga kalisod nga ilang giatubang, nagpabiling mapasalamaton si Annabelle tungod kay nakita nila nga naningkamot ang ilang mga anak nga makapadayon sa pag-eskwela.
"Nagpasalamat sad gyud mi sa akong bana tungod kay nakita sad namo nga naningkamot ang among mga anak sa ilang pag-eskwela kay wala mi laing mabilin nila kondi ang edukasyon ra intawon," matod ni Annabelle.
Usa sa ilang mga anak ang nakahuman na sa kolehiyo, samtang ang laing tulo nagpadayon pa sa pag-eskwela.
Alang kang Annabelle ug sa iyang bana, dakong kalipay ang makita ang mga bunga sa ilang paningkamot isip mga ginikanan.
Sama sa ubang gagmayng panginabuhian, dili kanunay nga parehas ang iyang halin.
Matod niya, hinay ang halin gikan Lunes hangtod Biyernes tungod kay gamay ra ang mga tawo sa plaza. Sa Sabado ug Dominggo na siya kasagaran makabawi tungod sa mas daghang mamalitay.
"Hinay gyud ug halin if weekdays kay gamay raman ang tao, ari rako makabawi sa weekends," matod niya.
Bisan pa man nga usahay mosaka ug usahay moubos ang iyang halin, wala kini makapahunong kaniya sa pagpamaligya.
Ang matag balot nga iyang mabaligya makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan ug sa pagpadayon sa pag-eskwela sa iyang mga anak.
Alang kang Angel, usa sa mga suking kustomer ni Annabelle, dili lamang ang balot ang hinungdan sa iyang kanunayng pagbalik sa iyang puwesto.
Ganahan usab siya sa pagkamahigalaon ni Annabelle, nga giisip na niya nga suod nga higala.
Sulod sa 15 ka tuig nga pagpamaligya og balot, gipakita ni Annabelle nga bisan yano ang usa ka panginabuhian, dako ang mahimo niini alang sa kaugmaon sa usa ka pamilya.
Sa luyo sa matag balot nga iyang gibaligya, anaa ang walay hunong nga paningkamot sa usa ka inahan nga nangandoy nga mahatagan ang iyang mga anak og mas maayong kaugmaon—usa ka paglaom nga dili mapalong bisan pa sa kakapoy, kalisod ug dili matag-an nga halin. / Sinuwat og hulagway ni Genalyn Barquio, UV BA-Communication student