Luyo sa rehas: 92 ka PDL migraduwar

Moabot sa 92 ka persons deprived of liberty (PDLs) gikan sa mga dormitoryo sa lalaki ug babaye sa Talisay City Jail ang nigraduwar sa elementarya ug senior high school pinaagi sa Alternative Learning System (ALS) atol sa seremonyas nga gipahigayon sulod sa pasilidad sa prisohan niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026.
Ang mga nakahuman kinsa nagpadayon sa ilang pagtungha samtang napriso, nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang sa ilang rehabilitasyon, nga nagpamatuod nga ang pagtuon ug personal nga paglambo posible gihapon bisan pa man luyo sa mga rehas.
Gitambungan ang seremonyas sa mga pamilya sa mga nigraduwar, ug nila ni Talisay City Councilor Danny Caballero ug Dan Villaver, Assistant Schools Division Superintendent Christine Paquibot isip representante ni Schools Division Superintendent Arden Monisit, ug mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) 7.
Human sa graduation, gitugotan ang mga pamilya nga magsaulog uban sa ilang mga mahal sa kinabuhi sulod sa prisohan, diin sila nagsalo-salo sa pagkaon.
Nakahilak sa kalipay ang pipila ka mga miyembro sa pamilya samtang nagtan-aw sa mga piniriso nga nidawat sa ilang mga diploma nga nagpakita sa paglaom alang sa mas bintaha nga kaugmaon ug bag-ong higayon sa pagbag-o sa ilang kinabuhi.
Ang Alternative Learning System (ALS) nga gipatuman sa Department of Education (DepEd) kaabag ang BJMP, naghatag sa mga out-of-school youth ug mga hamtong, lakip na ang mga PDL, og kahigayunan nga makakuha og basic education pinaagi sa usa ka flexible nga programa sa pagtuon. / JUAN CARLO DE VELA