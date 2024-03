LWUA mi-take over pagduma’ sa MCWD

Mi-take over ang Local Water Utilities Administration (LWUA) sa pagdumala sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) sugod sa Biyernes, Marso 15, 2024, sulod sa unom ka bulan.

Sa usa ka sulat nga gipadala ngadto kang MCWD chairman Jose Daluz III ug MCWD general manager Edgar Donoso, si LWUA administrator Jose Moises Salonga nipahibalo sa partial intervention nga gitugot sa Resolution No. 35, s. 2023 nga giaprobahan sa LWUA Board of Trustees subay sa Presidential Decree No. 198, nga giusab.

Matod ni Salonga nga iyang gipadala ang iyang representante, si Deputy Administrator Eileen L. Dela Vega, aron dumalahon ang instalasyon ug mosunod ang mga opisyal sa LWUA, kinsa iyang gitudlo nga mga miyembro sa Interim Board of Directors (BOD) sa MCWD mao sila si Maria Rosan D. Perez, Engr. Noel A. Samonte, ug Engr. Anabelle C. Gravador.

“Under Resolution No. 35, s. 2023 as supported by Resolution No. 36, s. 2012, all members of the current Regular Board of Directors shall be set aside and shall cease and desist from exercising their functions during the period of LWUA’s intervention,” mabasa ang suwat ni Salonga.

Kahinumdoman, si Daluz III ug laing duha ka mga sakop sa Board ‘gipangtaktak’ ni Cebu City Mayor Michael Rama, kinsa nitudlo og laing pangulo sa Hunta nga si ret. Gen. Melquiades Feliciano ug laing duha pa ka mga sakop. Apan si Daluz III ug mga kauban wa mokanaug sa pwesto. / AML