M7.2 nga linog miigo sa Davao Occ.

Usa ka magnitude 7.2 nga linog niigo sa lungsod sa Sarangani sa Davao Occidental, alas 4:14 sa hapon, Biyernes, Nobiyembre 17, 2023.

Ang epicenter sa linog gikan sa 76 kilometros habagatan-sidlakan sa Sarangani Island o lungsod sa Sarangani sa Davao Occ.

Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ang linog tectonic in origin ug adunay gilawmon nga 96 kilometros.

Nasinati kini sa mosunod nga dapit:

Intensity VIII - Glan, Sarangani; General Santos City, South Cotabato

Intensity V - Matanao, Davao del Sur; Maasim, Mala­patan, Sarangani; Lake Sebu, Tampakan, Polomolok, Ba­nga, South

Intensity IV - Kidapawan City, Cotabato; Magsaysay, Davao City, Davao del Sur; Don Marcelino, Jose Abad Santos, Davao Occidental; Kiamba, Maitum, Sarangani; Norala, Tantangan, South Cotabato; Presidente Quirino, Lebak, Isulan, Esperanza, Columbio, Kalamansig, ug Sultan Kudarat.

Giklaro sa Phivolcs nga walay hulga sa tsunami base sa available nga sea-level data.

“However, earthquakes of this size may generate unusual sea level disturbances that may be observed along coasts near earthquake epicenter of Davao Occidental,” sumala sa Phivolcs.

Daghang mga edipisyo ug mga imprastraktura ang naguba hinuon walay kinabuhing gikatahong nakalas. (SunStar Davao)