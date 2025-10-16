Maanindot, apan di pa sikat ngabeaches sa Camotes

Allen Dexter I. Bonjoc (Pitik sa Bungoton) / Nagsuwat, hulagway
Kon hisgutan ang Camotes Islands, dali ra kaayo nga molutaw sa atong hunahuna ang maanindot nga mga baybayon, ug ang talagsaong mga langob nga dunay tubig sa sulod—kay konektado kini sa dagat. Usa kini ka lahi nga kasinatian nga lisod ikatandi sa ubang lugar sa Sugbo.
Dili lang basta island vibe, ang mga bisita dinhi nangita og lahi nga klase sa adventure, kanang dili kasagaran, kanang hilom apan puno sa kahayag ug kinaiya.
Sa isla, nailhan kaayo ang baybayon sa Santiago, Mangodlong, ug Tulang Island. Mao kini ang kasagarang destinasyon sa mga turista. Apan sa luyo sa kasikat sa maong mga lugar, adunay pa’y mga tinago nga kayutaan sa Camotes nga sa mga lokal ra kasagaran nasayod, mga baybayon nga angay gayud ikapasigarbo.
Asa man ning mga baybayon? Naa kini sa Lungsod sa San Francisco, ang labing nailhan sa upat ka mga lungsod sa tibuok isla nga dunay puti nga balas nga makaindig bisan sa labing maanindot nga beaches sa Pilipinas.
Usa sa labing matahom mao ang Bakhaw Beach. Gikan pa lang sa ngalan, makapangandoy na ka sa kalinaw. Ang baybayon taas, puti ug pino ang balas nga gilibutan sa kalubihan ug mga bakhaw sa daplin. Dili lang kini lugar alang sa pagpamalandong, kondili usa sab ka dapit nga mahimong pahulayan sa kapoy nga hunahuna.
Duol lang niini ang Kia Beach sa Brgy. Esperanza—parehas og katahom sa Bakhaw, apan mas hilom, mas personal ang pagbati sa dapit.
Dili sab kalikayan ang Mahaba Beach sa Brgy. San Isidro. Dili lang ang dagat ang iyang bahandi; ang kalibotan nga misapnay sa daplin niini, mga kakahuyan nga mapasilungan gikan sa kainit sa adlaw, nagdasig nga magbutang og duyan, magtukod og tolda, ug maminaw lang sa hunghong sa hangin ug sa awit sa mga bawod nga nagpadayon sa paghawok sa baybayon.
Sa Brgy. Union, makita ang Malbago Beach. Ang kapution sa balas, ang kaberde sa palibot, ug ang kahilom sa kasilinganan, makahatag og kahayahay sa tanang bisita. Usa kini ka beach nga matahom tan-awon, apan mas labaw nga masinati kon imong duawon.
Usa pa ka lugar nga angay tagdon mao ang Himensulan Beach sa Brgy. Himensulan. Nailhan na kini karon sa mga langyaw nga mahiligon sa diving. Ang kahayag sa tubig, ang kahiladman nga puno sa kinabuhi, nagpatigbabaw nga usa kini sa labing nindot nga duawon sa Camotes.
Sa Santiago gihapon, anaa ang Batson Beach nga bisan gamay, nagpabilin nga bugtong nga pahimangno sa unsa ka simple ug katahom sa island life.
Ang labing nindot pa gyud niini, libre ang tanang baybayon nga imong bisitahon. Kon gusto ka mag-overnight, mahimo ka magdala og tent. Apan mas maayo nga grupo mo, alang sa seguridad, labi na sa mga lugar nga medyo layo sa mga balay, bisan tuod kasagaran ani duol ra sa kalsada.
Busa, kon makaduaw ka sa Camotes Islands, ayaw gayud kalimti nga apilon ning mga dapita sa imong bucket list.
Dili ka magmahay sa ilang kaanindot ug kon hilig ka sa gawasnon nga adventure, dili gyud ka magkinahanglan og daghang gasto. Ang kalipay, libre. Ang kasinatian, dili mabayran. /