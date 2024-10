Maayo ang kahimtang sa panahon sa Kalagkalag

Gilauman nga init ang kahimtang sa panahon nga masinati sa Sugbo atol sa long weekend.

Kini maoy gipahibawo ni Jhomer Eclarino, weather specialist sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa-Mactan), Miyerkules, Oktubre 30, 2024.

“We will have an improved weather, generally fair weather ta karung weekend until November 3,” sumala pa ni Eclarino.

Gibanabana nga moabot sa 23 ngadto sa 32 degrees Celsius ang temperatura sa Sugbo nga mapaubos sa extreme caution category, ug posible masinati sa Sugbo ug Central Visayas ang heat index nga moabot sa 37 ngadto sa 40 degrees Celsius.

Tungod niini, giawhag ang publiko nga magdala og panagang sa kainit kon mobisita sa mga sam-ang.

“Igang gyud atong panahon so kinahanglan ta magdala ug payong and always stay hydrated, inom og tubig,” dugang ni Eclarino./ANV