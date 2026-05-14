Maayo’ng mosayaw sa diskohan, gidunggab

Napaslak sa selda sa kapulisan ang usa ka 44-anyos nga lalaki human siya kalit nga nanunggab sa tunga sa diskohan sa Seaside Fatima, Brgy. Tinaan, Dakbayan sa Naga, alas 12:40 sa kaadlawon sa Huwebes, Mayo 14, 2026.
Giila ang suspek nga si Ronald Cañete Alfeche, residente sa nahisgutang dapit, nga giingong sabog sa dihang nahitabo ang krimen.
Base sa imbestigasyon ni Police Master Sgt. Ariel Yap sa Naga City Police Station, ang biktima nga si Ivan Paul Campañon De Gracia, 34, taga Lungsod sa San Fernando, nitambong sa disco uban sa iyang kapuyo isip kabahin sa kalihukan sa kapiyestahan.
Samtang lingaw nga nanayaw, kalit lang kining gidasmagan sa suspek nga nagtabon sa nawong ug gidungab ang tiyan sa biktima gamit ang usa ka kitchen knife.
Bisan og nasamdan, nakahimo pa sa paggukod ang biktima ngadto sa suspek.
Sa tabang sa mga residente sa dapit ug sa mga polis nga naka-duty aron magbantay sa fiesta, daling nadakpan si Alfeche ug narekober ang kutsilyo.
Matod ni PMSG Yap, walay klarong rason ang suspek sa iyang gibuhat ug sige lang kini og yawyaw sulod sa prisohan.
Gituohan nga natripingan lang ang biktima tungod sa kakuwang sa maayong panghunahuna.
“Nagsige na man ni siya’g yawyaw, walay klarong tubag. Gihulagway niini nga natripingan ang biktima sa suspek kinsa giingon nga sabog,” asoy ni Yap sa Superbalita Cebu.
Dugang sa imbestigador, posible sab nga nasuya ang suspek sa biktima
tungod sa kahanas niini mosayaw.
Bisan pa man sa pangangkon sa suspek nga gihilabtan siya sa biktima, nasuta sa mga saksi nga walay kamatuoran ang maong pasangil.
Suwerte nga gamay ra ang naangkong samad sa biktima ug anaa na kini sa luwas nga kahimtang.
Ang suspek mag-atubang og kasong Attempted Homicide. / GPL