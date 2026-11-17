Gisusi sa Cebu Provincial Health Office (PHO) ang pagkamatay sa usa ka inahan ug sa iyang gisabak human nireklamo ang bana niini kalabot sa pagdumala sa mga personnel sa Barili District Hospital sa kahimtang sa iyang asawa.
Sa video nga gipatik sa Alcantara Pulse niadtong Nobiyembre 9, 2026, gibutyag ni Jhovell Patlingrao nga nagsugod og pagdugo ang iyang asawa nga si Angelle Fe Isugan, 24, pasado alas 4 sa kaadlawon sa Nobiyembre 4.
Gisakay sa ambulansiya ang biktima ug naabot sa Barili District Hospital pasado alas-5 sa buntag.
Matod ni Patlingrao, walay nurse nga makita sa nurse station sa ilang pag-abot ug kinahanglan pang pukawon.
Gipangutana sab niya kon nganong gipailawom sa internal examination (IE) o vaginal examination ang iyang asawa bisan pa nga gipakita na nila ang prenatal records ug resulta sa ultrasound.
Si Patlingrao taga Dumanjug, samtang ang iyang asawa taga Alcantara, Sugbo.
Sa interbyu sa media Martes, Nobyembre 17, niingon si PHO Officer I Dr. Jenina Canoy nga gimanduan na nila ang doktor nga naka-duty ug ang mga nurse nga nalambigit sa pag-atiman sa pasyente nga mosumiter og incident reports.
Matod ni Canoy, personal na siyang nakigsulti sa usa sa mga doktor nga nitambong sa pasyente, apan nagpadayon pa ang ilang pagtigom sa impormasyon ug naghulat sa opisyal nga mga report.
Nangayo sab ang PHO og opisyal nga report gikan sa Cebu Provincial Hospital (CPH) Carcar kalabot sa assessment ug mga instruksyon nga gihatag sa ilang obstetrics and gynecology (OB-GYN) specialist sa dihang gikonsulta kini sa mga doktor sa Barili.
Gipasabot ni Canoy nga gikonsulta sa medical officer sa Barili ang OB-GYN specialist sa Carcar aron mangayo og giya sa pagdumala sa kahimtang sa pasyente sa wala pa posibleng ibalhin kini sa laing ospital.
Ang Barili District Hospital gi-classify isip infirmary nga naghatag og batakang emergency ug inpatient services, samtang ang CPH Carcar usa ka Level 1 general hospital nga adunay mas lapad nga kapasidad sa medikal ug diagnostic services.
“The OB naay gihatag nga mga instruction and gisunod ra gyud sa atohang mga physicians on duty in Barili,” matod ni Canoy.
Gipasabot sab niya nga kinahanglan una nga ma-stabilize ug ma-assess pag-ayo ang pasyente sa dili pa kini ibalhin sa Carcar.
Apan wala na mabalhin sa CPH Carcar ang inahan ug ang iyang gisabak kay gideklarar na silang namatay. / dugang taho ni AYB