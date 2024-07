Mabdos miduwa sa 2024 olympics

Adunay duha ka mga rason nga magsaulog si Egyptian fencer Nada Hafez kabahin sa iyang kampanya sa women’s sabre event sa Paris Olympics.

Si Hafez, 26, nilupig ni American world number 10 Elizabeth Tartakovsky, 15-13, niadtong Lunes, Hulyo 29, 2024 una kini niyukbo batok ni Jeon Hayoung sa South Korea, 15-7, sa round of 16 sa Grand Palais.

Pagkahuman sa iyang kampanya, gibutyag ni Hafez sa social media nga pito ka mga buwan na siya nga mabdos.

Nagkanayon si Hafez nga bisan kutob ra siya sa round-of-16, mapasigarbuon gihapon kaayo siya kay iya kining nahimo bisan naghuwat na siya nga mahimugso ang iyang anak.

“What appears to you as two players on the podium, they were actually three! It was me, my competitor, & my yet-to-come to our world, little baby!” mensahe ni Hafez sa iyang Instagram account.

Ikatulo na kini nga Olympics nga naapilan ni Hafez.

“I’m writing this post to say that pride fills my being for securing my place in the round of 16 ... this specific Olympics was different. Three times Olympian but this time carrying a little Olympian one!”/Gikan sa Reuters