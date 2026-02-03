Mabdos naputos sa bun-og, pangos; gikulata sa kapuyo

Gidakop ang usa ka 27-anyos nga mekaniko human kulataha ug guyora sa karsada ang iyang kapuyo nga duha ka bulan nga mabdos niadtong Lunes sa udto, Pebrero 2, 2026, sa Purok Sambag, Landing, Brgy. Catarman, Lungsod sa Liloan.
Giila ang biktima nga si alyas May, 24, usa ka sales agent, samtang ang suspek mao ang iyang kapuyo nga si alyas Roy.
Sumala sa report sa kapulisan, nipauli na unta ang biktima sa pikas nilang panimalay aron mokuha og sinina para sa iyang trabaho.
Apan ang suspek nga hubog niadtong higayona, kalit lang nasuko.
Sa kaisog sa suspek, iyang gibira ang buhok sa biktima hinungdan nga natumba kini sa karsada.
Wala pa matagbaw, iyang gisumbag ang biktima, gipanglabay ang mga gamit, ug gibunalan pa og tablet.
Bisan pa sa pagpakiluoy sa buntis, giguroy gihapon siya sa suspek sa karsada, hinungdan nga nakaangkon kini og mga bun-og sa lawas ug grabeng kasakit sa tiyan.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, giangkon sa suspek ang pagpanapat apan iyang gipanghimakak nga kadaghan na kini niya buhata.
Matod niya dako ang iyang kasuko tungod sa grabeng selos human niya nahibaw-an nga nakigkita ang biktima sa kanhi kapuyo niini.
“Akong nahibaw-an sir, magkitakita diay sila sa kanhi kapuyo niya! Unya ako mismo nasakpan silang duha, lagot kaayo ko,” asoy ni alyas Roy.
Ang biktima dunay upat ka tuig nga anak sa unang kapuyo, samtang duna na sila’y duha ka tuig nga anak sa suspek, gawas pa sa iyang gidalang duha ka bulan nga bata sa tiyan.
Ang suspek kasamtangang nagtingkagol sa Liloan Police Station ug mag-atubang og kasong Physical Injuries in related to RA 9262 (Anti-Violence Against Women and Their Children Act). / GPL