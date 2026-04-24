Mabdos nga nangawat para pangmedikal, sikop

Gitanggong sa Carbon Police Station ang 18-anyos nga babaye human nasakpan nga nangawat og produktong pampagwapa sulod sa usa ka mall sa Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo sa Huwebes sa hapon, Abril 23, 2026.
Nailhan ang dinakpan sa alyas nga Ella, usa ka estudyante, residente sa Banawa, Dakbayan sa Sugbo.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga ang guwardiya mismo sa maong tindahan ang nidakop ni alyas Ella human siya wala moagi sa cashier aron bayaran ang iyang gipanguha nga mga pampagwapa nga gisulod sa iyang bag.
Niangkon si Ella atol sa interbyu nga nabuhat niya ang maong salaod tungod kay matod pa wala siyay kuwarta nga ibayad para sa iyang pagpa-prenatal karong Lunes, Abril 27.
Nidugang siya nga unom ka buwan na siya nga mabdos apan walay trabaho ang iyang uyab, ingon man maikog sab siya mangayo sa iyang ginikanan.
Matod pa nga napugos lang siya tungod sa tumang kawad-on.
Nasakmit gikan ni Ella ang 13 ka face powder, 12 ka skin tint, 9 ka foundation, 9 ka lip and cheek stain, 5 ka oil control face powder, 2 ka eyeshadow palette, ug usa ka glow getter diin aduna kini kinatibuk-ang kantidad nga P11,689.
Bisan pa sa pagpangayo og pasaylo sa dinakpan, ang management nipahibalo nga desidido silang mopasaka og kaso ug dili makig-areglo. / JDG