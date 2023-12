Mabdos patay sa linog

Usa ka kusog nga linog nga mitay-og sa habagatang Pilipinas nakapatay sa labing menos usa ka tawo ug nakaangol sa daghang uban pa samtang liboan ang nagdali-dali paggawas sa ilang mga balay sa kalisang ug nabara sa mga dalan padulong sa mas taas nga lugar human giluwatan ang pasidaan sa tsunami, matod sa mga opisyal kaniadtong Dominggo.

Ang U.S. Geological Survey nitaho nga ang linog niadtong Sabado sa gabii adunay magnitude nga 7.6 ug miigo sa gilawmon nga 32 kilometros. Ang Pacific Tsunami Warning Center nag-ingon nga gipaabot niini ang tsunami waves nga moigo sa habagatang Pilipinas ug mga bahin sa Indonesia, Palau ug Malaysia, apan sa ulahi giwagtang ang tsunami warning niini.

Sa Japan, ang mga awtoridad nag-isyu sa mga mando sa pagbakwit kaniadtong Sabado sa lainlaing mga bahin sa Okinawa prefecture, lakip ang tibuok nga lugar sa baybayon, nga nakaapekto sa libuan ka mga tawo.

PATAY

Patay ang usa ka mabdos nga babaye human siya, iyang bana ug anak nga babaye nadat-ugan sa 15 ka tiil nga sementadong paril nga natumpag sa ilang kasilinganan tungod sa pag-uyog sa yuta samtang sila nangikyas sa ilang balay sa siyudad sa Tagum sa probinsiya sa Davao del Norte, matod ni city disaster Mitigation chief, Shieldon Isidoro, sa The Associated Press.

Naangol ang iyang bana ug anak nga babaye.

Laing duha ka mga bata ug ilang mga ginikanan miambak gikan sa ikaduhang andana nga bentana sa kalisang samtang ang ilang balay nauyog apan wala nasamdan human nitugpa sa sagbuton nga luna, matod ni Isidoro, kinsa diha sa iyang balay dihang nagsugod sa pag-uyog ang yuta.

“Initially the swaying was weak. Then it quickly became stronger and I could hardly stand. My perfume bottles fell off a table, pictures on my wall swung and I heard people screaming outside: ‘Get out, get out, earthquake, earthquake!,”’ asoy ni Isidoro.