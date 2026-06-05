Mabolo mas gipahugtan ang ilang pagpatuman sa waste segregation

Taliwala sa kapin duha ka dekada nga luya nga pagpatuman sa ordinansa sa waste segregation sa Dakbayan sa Sugbo, gipahugtan kini sa Barangay Mabolo diin lakip sa multahan mao ang mga kolektor mismo sa basura.
Gipahugtan karon sa Barangay Mabolo ang pagpatuman sa maong ordinansa sa siyudad, dungan sa rason nga dugay na kini nga balaod apan wala lang gyud masunod sa husto sa tibuok dakbayan.
Matod ni Barangay Captain Atty. Daniel Francis Arguedo, ang barangay naggamit na karon og mas estrikto nga pamaagi sa pagpatuman sa palisiya nga “No Segregation, No Collection” ubos sa Cebu City Ordinance 2031 ug Republic Act 9003, o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
Isip kabahin sa maong kampanya, usa ka drayber sa garbage truck ang giisyuhan og citation ticket niadtong Hunyo 4, 2026, human giingong nangolekta og mga basura nga wala mag-segregate, usa ka kalapasan sa polisiya sa barangay sa waste management.
Gitataw ni Arguedo nga ang pagtuman sa balaod kinahanglan magsugod mismo sa mga trabahante sa gobiyerno ug sa mga service provider nga gitahasan sa pagpatuman niini.
Iya sab nga gipahimangnuan ang mga kolektor sa basura ug uban pang mga trabahante sa pagkolekta nga mag-atubang og silot kon magpadayon ang paglapas niini.
“Usa sa labing dako nga hagit mao nga makit-an sa mga lumulupyo nga ang mga basura nga wala ma-segregate gipangkolekta gihapon, hinungdan nga usik ang paningkamot sa barangay sa pagpatuman niini nga lagda,” dugang niya.
Gawas niini, nagpadala sab ang barangay og suwat niadtong Hunyo 1 ngadto kang City Mayor Nestor Archival aron mangayo og mas seryoso nga koordinasyon tali sa kagamhanan sa siyudad, Department of Public Services (DPS), ug sa contractor sa pagkolekta sa basura.
Sa maong suwat, gipasabot ni Arguedo nga ang Barangay Mabolo estrikto nga nagpatuman sa mga lagda sa waste segregation ug kanunay nga nag-edukar sa mga lumulupyo bahin sa saktong paglabay sa basura.
Apan iyang gitumbok nga duna gihapoy mga residente nga padayong nagbalewala sa segregation tungod kay ang mga kolektor sa basura modawat ug mokuha gihapon sa nagkasagol nga mga basura.
“Kini nga binuhatan nagdaot sa mga paningkamot sa barangay ug nagpahuyang sa kaepektibo sa among programa sa pagdumala sa basura,” sumala sa suwat.
Gihangyo sa barangay ang City Hall nga maghatag og opisyal nga schedule sa pagkolekta sa basura ug pagseguro nga ang mga contractor makigtambayayong og maayo sa mga lokal nga opisyal aron mas ma-monitor ug maaksiyonan og saktong paagi ang mga kalapasan.
Matod ni Arguedo, ang mas lig-on nga koordinasyon tali sa siyudad ug sa mga barangay mahinungdanon kaayo kon gusto sa Dakbayan sa Sugbo nga mapalambo ang pagsubay sa mga balaod sa basura ug makunhoran ang pagsalig ngadto sa mga landfill.
Ang mga makalapas sa segregation ordinance mahimong mag-atubang og multa gikan sa P1,000 hangtod P5,000 o pagkabilanggo nga moabot ngadto sa unom ka bulan ubos sa kasamtangang mga regulasyon. / CAV