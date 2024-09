Mabulokon nga 11th Siomai Festival

Mas gipabongga pa ang kasaulogan sa Kapistahan sa Barangay Tisa alang sa ilang Siomai Festival karong buwana.

Pormal na nga gipahibalo sa maong barangay ang mga nakalinya nga mga kalihokan alang sa 11th Siomai Festival.

Atol sa ilahang media launching kagahapon, Septiyembre 7, gipakita na usab sa Barangay Tisa ang opisyal nga tourism video alang sa Siomai sa Tisa diin nag-feature kini dili lang ang sikat nga pagkaon nga siomai sa maong Barangay apan lakip na ang nagkadaiyang suroyanan ug mga kan-anan nga pwede nga mabisita sa publiko.

Karong tuiga usab ipahigayon isip lakip sa kalihokan sa Opening Salvo ang Congressman's Night ni Cebu City South District Congressman Edu Rama diin ipahigayon kini karong Septiyembre 20 sa Tisa II Elementary School.

Paabuton usab dili lang sa mga Tisaanon apan lakip na sa mga Sugbuanon ang Zumba Night sa Septiyembre 21, 11th Siomai Run karong Septiyembre 22, Parish and School’s Night sa Septiyembre 23. Senior Citizen’s & Barangay Night sa Septiyembre 24, Dance Revolution sa Septiyembre 25, The Voice of Tisa sa Septiyembre 26, Queen of Tisa sa Septiyembre 27, Miss Tisa sa Septiyembre 28.

Atol sa Kapistahan usab sa Septiyembre 29, ipahigayon ang Siomai Festival Street Dancing ug Ritual Showdown.

Matod sa Committee head niini nga si SK Chairman Riziel Saladaga nga lahi na ang premyo sa street dancing ug ritual showdown karong tuiga. Nasayran nga P100,000 ang premyo sa champion alang sa ritual showdown; P75,000 ang first runner-up; ug P50,000 ang 2nd runner-up.

Samtang P15,000 ang premyo alang sa Best in Street Dancing ug laing P15,000 ang Best in Costume.

Matag contingent sa 10 ka zone sa Barangay Tisa anaay seed money nga P30,000 aron magamit nila alang sa ilahang pagpangandam sa maong kompetisyon.

Paabuton usab ang gipanghinamhinam sa kadaghanan nga street party.

Moabot sa P2.5 milyones ang gibanabana nga gastohan nga gamiton alang sa nagkadaiyang mga kalihokan sa Siomai Festival.

Nasayran nga P1.5 million ang counterpart budget nga itunol sa Cebu City Government ngadto sa Barangay Tisa. Samtang anaa sa P300,000 ang pundo nga maggikan sa Barangay mismo. Ang ubang pundo maggikan sa mga sponsor sa mga nagkadaiyang kalihokan.

Gipahigayon usab ang sashing ceremony sa tag-12 ka mga kandidata alang sa Miss Tisa 2024 ug Queen of Tisa 2024 sa maong kalihokan.

Present sa maong media launching sila si Cebu City Councilor Phillip Zafra, Cebu City Administrator Atty. Kristine Batucan, Overall Chairman sa Siomai Festival 2024 nga si Brgy. Councilor Sonia Cal-dela Peña, ug SK Chairman Riziel Saladaga. /