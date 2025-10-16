Mabulokon nga Suroy-Sadya sa Pusok Festival 2025

Laing kapistahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagmalampuson nga nipasigardo sa kabulokon, kultura, ug kamamugnaon sa mga Oponganon.
Ang Barangay Pusok nipakita sa ilang talento, artistry, ug pagkahiusa alang sa ilang kapistahan.
Nahimong labing unang Suroy-Sadya sa Pusok Festival Queen 2025 si Elizabeth Joy Bolo gikan sa Masadyaong Pundok sa Distrito Singko.
Siya sab mao ang nakasungkit sa Best in Production Number ug Best in Solo Performancez
First runner-up sab si Kristine Menina sa Mapanganduyong Kabatan-onan sa Dos Distrito. Nasungkit sab niya ang Best in Costume.
Samtang si Alyssa Jurlano sa Familia Prospera En Distrito Tres mao ang 2nd runner-up.
Ug Face of Social Media si While Shaine Villardo sa Mga Pahiyum Sa Distrito Uno.
Sa Grand Ritual Showdown, nahimong Grand Champion, Best in Andas, Best in Video Graphics, ug Best in Musicality ang Masadyaong Pundok sa Distrito Singko.
First runner-up sab ang Mapanganduyong Kabatan-onan sa Dos Distrito diin sila mao ang nahimong Street Dancing Grand Champion ug Best in Costume.
Mapasalamaton ang mga opisyal ug organizer nga nagpaluyo sa Suroy-Sadya sa Pusok Festival 2025 ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan ug Congressman Junard “Ahong” Chan sa ilang suporta sa kalampusan sa kapistahan. / TAMPO