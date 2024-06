Mabulukong Pride march gipahigayon

Gipahigayon ang mabulukon nga parada sa mga dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu City, ang managlahing Pride march, niadtong Sabado, Hunyo 29, 2024, nga nagtapos sa kasaulogan sa Pride Month.

Ang parada sa LGBTQIA+ community sa dakbayan sa Sugbo giapilan sa grupo gikan sa 80 ka mga barangay ug pribadong organisasyon.

Nagsugod ang parada sa dalan P. Del Rosario lahos ngadto sa Plaza Independencia sa paghandom sa Pride Month.

Si Mae Anne Aguipo, LGBTQIA+ Cebu City Federation president, niingon nga ang inisyatiba sa pakigtambaya­yong sa Cebu City Government, makatabang sa pag-ugmad sa fighting spirit sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community sa pagpalambo sa inclusivity.

“This is a boosting moment or event to our LGBT community because for the past decades we were not recognized by the government. It is just last year that the support of our government is in full force,” matod ni Aguipo.

Dugang niya nga mas daghang partisipante ang misalmot sa martsa kon itandi sa miaging tuig nga niabot lang sa 45 ka sektor. Ang LGBTQIA+ nagpasabot sa lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer, ug asexual.

Sa laing bahin, si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan maoy nanguna sa garbo nga parada kauban ang mga barangay kapitan ug pribadong organisasyon sama sa Alive Federation.

Gipasiugda ni Chan ang kamahinungdanon sa susamang mga inisyatiba tungod kay kini “promotes understanding and acceptance within the community.”/ DPC