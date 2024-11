Mabulukong street dancing

Alegre ug mabulukon ang 'Garbo sa Lapu-Lapu 2024 Street Dancing ' sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Dominggo sa hapon, Nobiyembre 17, 2024.

Usa kini sa mga kalihokan alang sa kapistahan sa patron sa dakbayan nga si Nuestra Señora Virgen de Regla nga naila usab nga Our Lady of the Rule, karong Huwebes, Nobiyembre 21, 2024.

Ang 14 ka contingents nagrepresen­sentar sa kabarangayan sa dakbayan, diin dunay 30 ka mga barangay, apan wala maapil ang uban sa kompetisyon ning tuiga. Ang matag contingent nagpakita sa bahandi sa ilang barangay pinaagi sa musika ug maanindot nga sayaw libot sa nag-unang kadalanan sa dakbayan.

Ug pagka gabii sa samang adlaw, gipahigayon ang grand showdown sa Hoopsdome sa Brgy. Gun-ob. Atol ning pagsuwat, wala pa mahuman ang kompetisyon. / RRM