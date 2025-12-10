Macario milabni sa unang gold sa PHL

Nahatag ni taekwondo jin Justin Kobe Macario ang labing unang gold medal sa Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand dihang gipatigbabawan niya ang men's individual freestyle poomsae event sa Miyerkules, Disyembre 10, 2025.
Si Macario nakatigom og 8.200 puntos aron patigbabawan ang event nga adunay laing pito ka mga sumasalmot.
Sa sayo pa, nakalabni og bronze medal si John Derrick Farr sa men’s downhill mountain bike event aron itunol ang labing unang medalya sa Pilipinas sa kompetisyon. / ESL