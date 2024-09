Macatangay: Bar examination hapsay, malinawon

Wala makasugat og problema sa seguridad ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagtapos na sa ikatulo ka adlaw nga Bar Examination nga gipahigayon sa Univesity of San Jose Recoletos Basak Campus sa Dominggo, Septiyembre 15, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO) ug siya ang over all security commander sa Bar exam nga ila nga gipangandaman ang pagdagsa sa mga tawo inig ka human sa pasulit.

Tuod gidumog sa kabanay, kahigalaan ug kauban sa eskwelahan ang mga ningkuha sa Bar exam diin gisugat sila og pahalipay apan gihulagway ni Macatangay nga hapsay ug malinawon human nga mituman sa lagda ang mga tawo.

Gisugdan ang Bar exam sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Septiyembre 8, 2024 gisundan sa Miyerkules, Septiyembre 11 ug ang katapusan niadtong Domingo, Septiyembre 15.

Dugang ni Macatangay nga sa maong mga adlaw ilang gipatuman ang ordinansa sa siyudad sama sa liquor ban ug ang anti-noise ordinance apan walay bisan usa ang nakalapas niini.

"So far... everyone followed what has been adviced by them by the Supreme Court so wala'y any significant nga incident during that time around the area where the bar exam was conducted," matod ni Macatangay.

Gipasalamatan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang publiko nga misabot sa ilang gipatuman nga lagda ilabi na sa pagdili sa pag saba-saba sa palibot sa tunghaan.

Usa sa naka tampo sa pagka malampuson sa siguridad tungod kay usa lang ka tunghaan ang venue sa Bar Exam./AYB