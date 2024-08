Macatangay: Seguridad sa Pasigarbo sa Sugbo gihan-ay na karon sa CCPO

Nangandam na ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo alang sa paghatag sa seguridad sa nagsingabot nga Pasigarbo sa Sugbo karong Agusto 25, 2024 nga himuon sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nga nag tagbo na sila sa mga opisyal sa Provincial Capitol niadtong miaging adlaw alang sa pagpangdam sa siguridad sa maong dakong kalihukan.

Nipasabot si Macatangay nga nagkinahanglan sila og kapin sa usa ka libo ka mga polis magsilbing area security sa dapit.

Ang kinatibuk-ang pwersa sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo adunay kapin sa usa ka libo ka personnel, apan dunay i-augment ang Police Regional Office (PRO) 7 kanila, lakip na ang gikan sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo.

Bisan nagkinahanglan og daghang polis ang 2024 Pasigarbo sa Sugbo apan dili nila biyaan ang ilang naandan nga anti-criminality campaign sa syudad.

Magpabilin ang beat patrollers diha sa kadalanan samtang ang mga personnel sa mga police station ang motubag sa alarma nga mahitabo o alarma sa sulod sa ilang huresdiks­yon.

“If I’m right there are around mga dili manaog sa 1,300 ka mga police office nga ipakatap all throughout sa Cebu City,” matod Macatangay.

Samtang, pabutangan usab og mga police personnel ang mga billeting area nga maoy gamiton sa contingents sa Pasigarbo./AYB