Macatangay: Sunodsunod nga pagpamusil isolated cases

Wala makatandog sa peace and order sa Dakbayan sa Sugbo ang upat ka sunodsunod nga kaso sa pagpamusil diin ang labing uwahi nahitabo sa Sitio Wakwak, Barangay Sawang Calero, alas 11:00 sa gabii, Dominggo, Nobiyembre 24, 2024.

Ang biktima giila nga si Michael Ilustrisimo nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.

Sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station 6 nga samtang nagtindog ang si Ilustrisimo, kalit lang nga naabot sa dapit ang duha ka suspetsado ug ang nag-jacket og gray maoy mipusil sa kaniya makaduha ka higayon.

Dali nga gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center samtang ang mga suspetsado dali usab nga misibat.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO) nga sa upat ka mga kaso sa pagpamusil duna nay mga suspek nga gitumbok ang mga imbestigador ug ila nang pasakaan og kaso ang mga responsable.

Alang kang Macatangay nga ang maong krimen dili makaapekto sa peace and order sa dakbayan tungod kay isolated lamang kini.

"I dont see that this isolated incidents will in anyway affect peace and order here in Cebu City," matod ni Macatangay.

Kasagaran sa mga motibo sa maong mga krimen personal nga atraso nga maoy hinungdan nga nahimo ang krimen.

Bisan pa man niini, nimando ang kadagkuan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga pahugtan pa ang ilang police visibility ug ang pagpatrolya sa kadalanan aron nga dali nga makaresponde kon dunay mga insidente nga mahitabo. / AYB