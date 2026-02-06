Macau Black Bears moduwa sa PBA

Nahimo na nga opisyal ang pagsalmot sa Macau Black Bears isip guest team sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup nga sugdan karong Marso 11, 2026.
Ang kadagkuan sa PBA ug Black Bears nagpinirmahay na og Memorandum of Agreement kabahin ning maong kalambuan.
Kini maoy ikatulong higayon nga adunay langyaw nga puwersa nga moduwa isip guest team sa Commissioner’s Cup sunod sa Bay Area Dragons sa Season 47 ug Hong Kong Eastern sa Season 48.
Ang Black Bears usa ka pamilyar nga team sa Asia diin ning-apil kini sa nagkadaiyang mga torneyo sa rehiyon.
Nisalmot sila kaniadto sa nabungkag nga ASEAN Basketball League ug kasamtangang apil sa East Asia Super League ug Asian Tournament.
Lakip sa mga sakop sa Black Bears mao si 7’6” Sam Deguara. / ESL