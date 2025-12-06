Macau interesadong moduwa sa PBA

Posibleng adunay laing foreign team nga mosalmot sa Philippine Basketball Association (PBA) alang sa golden anniversary sa liga.
Gipadayag ni PBA commissioner Willie Marcial ang interes sa Macau Black Bears nga moapil sa sunod nga duha ka conferences ug sa giplanong mini-tournament nga ipahigayon panahon sa Nagoya Asian Games.
Si Lukas Peng, presidente sa basketball operations sa Black Bears, nakigkita kang Marcial aron ipadayag ang ilang tinguha nga sundon ang gibuhat sa Bay Area Dragons ug Hong Kong Eastern sa miaging mga season.
“Kailangan lang masabihan ko ang board kung paano at kung ano ang mga dapat hingin namin sa kanila,” matud ni Marcial. / RSC