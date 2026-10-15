Macho dancer midagmal sa uyab, gusto’ng makigbalik; gipapriso

Imbes nga mosulod sa club aron motrabaho, sa prisohan hinuon natapos ang adlaw sa usa ka 23-anyos nga macho dancer kay iyang gihapos ang iyang selpon ngadto sa iyang kanhi uyab tungod sa kasuko nga dili na makigbalik kaniya.
Nakaangkon og dako’ng samad sa agtang ang 26-anyos nga si alyas Joana kinsa nagtrabaho sab isip entertainer, human sa insidente alas 5 sa buntag sa Holy Family Village, Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 14, 2026.
Ang suspek nga si alyas Marco, nga giingong nakainom sa maong higayon, gidakop sa mga polis ug gibilanggo sa Mabolo Police Station tungod sa kaso’ng Violence Against Women and their Children (Vawc).
Base sa imbestigasyon, dali nga nakaresponde ang mga polis nga naka-duty sa outpost sa maong lugar human makadawat sa report bahin sa insidente.
Sa pakighinabi sa SuperBalita Cebu, niangkon si Marco nga wa na siya kapugong sa iyang emosyon dihang nagmagahi si Joana sa pag-angkas sa iyang motorsiklo.
Tungod niini, giingong gilabay niya ang iyang selpon ngadto sa kanhing uyab.
Nasayran nga duha ngadto sa tulo na ka semana nga nagbuwag ang duha, apan buot pa unta si Marco nga makigbalik kang Joana.
Sulod sa unom ka bulan nilang relasyon, giangkon sa suspek nga pirmi silang mag-away tungod sa selos.
Matod niya, usa sa mga hinungdan sa ilang panagbulag mao ang pagsulti ni Joana nga nagmabdos kini ug gusto niyang ipakuha ang bata.
Tungod kay gihigugma niya ang kanhing uyab, nisulay pa unta si Marco nga makigbalik, apan wala siya magdahom nga adunay na diay kini laing ka-fling.
Nisamot ang kagubot sa dihang niabot ang mga lalaking kaila ni Joana ug giingong gitabanga’g kulata si Marco. / JDG