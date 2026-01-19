Superbalita Cebu

Mactan Shrine temporaryong sirad-an alang sa ASEAN Tourism Forum

Temporaryong suspendihon ang pagpasulod sa publiko sa Mactan Shrine sulod sa 12 ka adlaw samtang ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nangan­dam alang sa Association of Southeast Asian Nations Tourism Forum (ATF) 2026.

Ang Mactan Shrine temporaryong sirad-an gikan sa Enero 20 hangtod 31, 2026.

Sa usa ka advisory gikan sa La­pu-Lapu City Public In­­forma­tion Office, giingon nga ang tem­po­raryong pagsira gihimo a­­ron maseguro ang kaluwasan ug se­gu­ridad sa publiko atol sa pre­­pa­­ras­yon alang sa maong in­ter­nasyonal nga kalihukan sa turismo.

Ang pagsira maghatag usab og higayon alang sa mga pag-ayo sa imprastraktura ug mga inspeksyon sa seguridad sa mga awtorisadong personahe.

Lakip sa mga giplanong pagpalambo mao ang pagpintal, landscaping, pagpul-ong sa mga kahoy, pagpanglimpyo, ug pagmontar og mga tolda alang sa mga aktibidad nga may kalabutan sa ATF.

Usa sa mga kalihukan nga ipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mao ang ASEAN Travel Exchange 2026 nga kabahin sa ika-45 nga ATF nga gikatakda sa Enero 28 hangtod 30.

Kini ang ikalimang higayon sa nasod sa paghupot sa chairmanship sa ASEAN. Isip host, ang Pilipinas maoy mangulo sa mga summit sa mga lider sa ASEAN, mga tigom sa mga ministro, ug uban pang mga dayalogo, ug motabang sa paghulma sa agenda sa rehiyonal nga pundok alang niining tuiga. / DPC

