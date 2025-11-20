Mactang Beach: Pagtunob sa kasaysayan, pag-relax sa bas

Sa kasagaran, kon hisgutan ang Camotes Islands, mosulbong dayon sa hunahuna ang San Francisco, ang lungsod nga nailhan sa maanindot, puti ug timgas nga bas, ug mga luhong pribadong resorts nga kanunay mapuno sa mga turista.
Apan sa kasikbit nga lungsod sa Poro, may usa ka baybayon nga hilom, nagpaabot sa mga tiil nga gustong motunob sa yuta nga adunay sugilanon: ang Mactang Beach sa Brgy. Esperanza.
Dili kini ordinaryong baybayon. Pampubliko kini, bukas sa tanan, walay tugkaran, walay entrance fee, ug wala kinahanglana nga mogasto gawas sa pagbiyahe ug pagdala sa imong kaugalingong pagkaon. Sa Mactang, ikaw ug ang dagat ra ang magkauban, walay mohilabot, walay mohatag og presyo sa imong kahimtang.
Kon gusto ka magpabilin hangtod sa gabii, igo ra ka magbukhad og tolda sa daplin sa baybayon ug mamati sa mga kasikas sa bas ug paghapak sa bawod. Mas malingaw kon uban ka sa grupo; ang kahayahay mas lami kon ipaambit, ug ang katawa mas musika paminawon kon daghan ang mosaway niini.
Sa buntag, makamata ka sa kahayag nga mosilaw sa ibabaw sa dagat, ug sa hangin nga murag nag-imbitar nimo sa usa ka sayo nga pagkaligo. Sa daplin, mitindog ang mga kahoy nga makahatag og landong ug higayon sa pagsugba—buwad, isda, o karne. Kon taob ang dagat, ang tubig mutultol dayon sa imong tiil; kon hunas, molapad ang hunasan ug medyo molayo ang imong lakaw paingon sa tubig. Apan bisan unsa pa man, magpabilin nga sayon ug hilom ang kahimtang, igong dapit alang sa mga team building, family outing, o solo nga pahulay. Pagpanaw balik sa kasaysayan
Gawas sa iyang natural nga katahom, ang Mactang Beach usa ka tinagoan sa sugilanon. Dugay na nga naglatagaw ang mga estorya nga dinhi kuno nahitabo ang gubat ni Lapulapu batok sa mga Katsila nga gipangulohan ni Magellan. Apan sumala sa marker sa National Historical Commission, dili kini mao. Ang tinuod, dinhi nihunong ang grupo ni Magellan niadtong Abril 6, 1521—usa ka panaw nga giila pagbalik sa 2021 sa pagsaulog sa ika-500 ka tuig sa Unang Paglibot sa Kalibutan. Sa imong paglakaw sa baybayon, makahunahuna ka nga ang imong mga tiil naglakang sa yuta nga ilang natamakan lima ka siglo na ang milabay.
Sa Mactang, dili lang hangin, tubig, ug balas ang imong madala pag-uli. Apil na ang pagbati nga nakapanaw ka balik sa karaang panahon, nga nakapahimulos ka sa usa ka lugar nga gisaksihan sa kasaysayan ug gihugawan lang sa mga tingog sa balod.
Kon mokaon ka sa kagustuhan nga moadto sa Camotes uban ang barkada ug nangita mo og budget-friendly nga lugar, ayaw sipyata pagduaw ang Mactang Beach. Walay gastos, walay samok, ug sayon ra sab ang pag-adto. Aduna’y mga traysikol nga pwede nimo pakyawon paingon sa Brgy. Esperanza. Sulod lang sa 20 ngadto sa 30 minutos, anaa ka na sa makasaysayanong baybayon sa Sugbo.
Iapil kini sa imong listahan kon nagplano kang mosuroy sa Camotes. /