Madasigong Webmasters makigbatok sa Panthers

Mga duwa karon:
5:15 pm – BC batok UCLM (High School)
6:45 pm- UC batok USPF (College)
Human nakabingwit og dakong isda sa niagi nilang duwa, ang University of Cebu (UC) Webmasters gilaumang puno sa kadasig nga makigbatok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa main game karong Huwebes sa gabii, Oktubre 16, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Ang Webmasters seguradong naglutaw pa sa panganod hangtod ning puntoha human nila gipayukbo ang labing gikahadlukan ug defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers, 70-64, sa labing ulahi nilang duwa niadtong Oktubre 12.
Ang kadaugan naghatag sa Webmasters og 3-1 nga rekord nga nagpahiluna kanila sa ikatulong puwesto sa kasamtangan.
Nasinati sa Webmasters ang ilang bugtong kapildihan gikan sa mga kamot sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 69-73, niadtong Septiyembre 30.
Batok sa Panthers nga adunay 1-4 nga rekord, dili ikalimod nga grabe ka inilog ang Webmasters.
Apan wala kini nagpasabot nga klaro na ang resulta ning sangkaa gumikan kay gipangwisiwisi sa Panthers ang bugtong nakapilde sa Webmasters nga mao ang Fighting Maroons, 68-56, sa ilang sangka niadtong Septiyembre 21.
Sa premirong duwa, magpinaksitay ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs ug University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Junior Webmasters sa high school division.
Ang duha ka mga kampo pulos nagbitbit og 3-1 nga rekord diin gikauban nila sa ibabaw nga bahin ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles.
Sa laing bahin, gipangkitkit sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ang UPC Fighting Maroons, 66-60, sa college division sa main game niadtong Martes sa gabii, Oktubre 12.
Sa kadaugan, ningsangka ang Jaguars sa 3-2 nga rekord samtang nahagba ang Fighting Maroons sa 1-5 nga baraha.
Sa kombati sa high school division, bangis nga ningbangon gikan sa kapildihan ang SHS-AdC Magis Eagles ug ilang gipahimungtan ang UC Baby Webmasters, 74-59. / ESL