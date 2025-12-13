Madawat na sa Cebu City Hall employees ang ilang bonus

Giaprobahan na sa Cebu City Council ang P1.64B Supplemental Budget niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025.
Gihimo ang pag-aprobar atol sa usa ka special session.
Kini naghatag og dalan alang sa pagpagawas sa mga bonus sa empleyado ug pagpatuman sa mahinungdanong mga programa sa siyudad nga nahunong tungod kay naghuwat pa sa pag-aprobar sa badyet.
Ang pundo gamiton alang sa mga bonus sa liboan ka City Hall workers, mga proyekto nga may kalabutan sa ospital, housing, ug mga programa sa rehabilitasyon human sa bagyo.
Sa wala pa ang botasyon sa SB-3, giaprubahan usab sa konseho ang pag-realign sa P1.3 bilyunes sa Local Development Fund (LDF) gikan sa mga proyekto nga sukad pa sa tuig 2011.
Matod ni City Treasurer Emma Villarete, ang pundo naglangkob sa wala mapatuman nga mga proyekto nga dili na mahimo tungod sa pagsaka sa presyo o savings gikan sa nahuman na nga mga proyekto.
Ang uban kay lump-sum allocations nga wala nay project sites o nagsapaw sa mga proyekto sa nasudnong gobiyerno.
Bisan og ang pundo alang sa bonus anaa na sa supplemental budget, giklaro ni Konsehal Tumulak nga ang siyudad naghulat pa sa guidelines gikan sa Civil Service Commission, DBM, ug Office of the President.
Naghuwat pa sila kon unsa gyud ang klasipikasyon sa maong insentibo kon Service Recognition Incentive o laing kategoriya. Ang siyudad nag-align sab sa Administrative Order No. 39 nga nagtugot sa laing one-time gratuity nga hangtod sa P7,000 alang sa contract-of-service ug job order workers sa tibuok nasod.
Ang SB-3 nagpunting sa daghang dagkong prayoridad sa siyudad, lakip ang P509.8 milyunes para sa konstruksyon sa Cebu City Medical Center (CCMC), P200 milyunes alang sa pagpalit og yuta sa housing projects sa amihanang ug habagatang mga barangay, P663 milyunes para sa recovery ug rehabilitation infrastructure sa mga lugar nga naigo sa bagyo, samtang ang P58.37 milyunes para sa scholarship program.
Ang ubang gigahin alang sa panglawas naglakip usab sa pundo alang sa Guba Hospital, Bonbon Hospital, ug Division for the Welfare of the Urban Poor. / CAV