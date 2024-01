Madridejos magtukod og kaugalingong pantalan

Mokita og kapin sa P10 mil­yones matag buwan, ang lungsod sa Madridejos gikan sa mga itlog sa manok nga gibaligya niini sa Iloilo ug Bacolod sa Kasadpang Kabisay-an, bisan pa sa kakuwang sa direktang transportasyon paingon sa amihanan-kasadpang lungsod sa Sugbo.

Kini ang nag-aghat sa lungsod sa pagsugod sa mga plano sa paghimo sa kaugalingon nga pantalan aron mapausbaw ang nag-uswag nga industriya sa itlog sa manok, giingon sa taas nga opisyal sa lungsod niadtong Huwebes, Enero 25, 2024.

Mokabat sa P40 milyunes ang kita sa munisipyo matag buwan gikan sa pagsuplay og mga itlog sa Kasadpang Kabisay-an kon mahuman na ang gisugyot nga pantalan, matod ni Madridejos Mayor Romeo Villaceran.

Ang Isla sa Bantayan, dunay tulo ka mga lungsod sa Madridejos, Bantayan ug Santa Fe, gi-tag nga egg basket sa rehiyon sa Central Visayas.

Ang isla makahimo og dul-an sa 1.9 ngadto sa duha ka milyon nga itlog matag adlaw, sumala sa taho sa SunStar Cebu niadtong 2023.

Matod ni Villaceran, ang iyang lungsod nag-supply og kapin sa usa ka libo ka tray sa poultry egg sa Iloilo, ingon man sa Bacolod, kada adlaw.

“We have been supplying eggs to Iloilo. We have a large production of eggs here,” sumala ni Villaceran.

Ang mayor niingon nga ang poultry egg industry sa lungsod makahimo sa pagprodyus og gibanabana nga lima ka mil­yon nga itlog matag buwan.

Giingon ni Villaceran nga ang pantalan mo-complement sa egg production business, ug mopasayon sa paghatod sa mga itlog ngadto sa kalungsoran ug mga siyudad sa Wes­tern Visayas.

“It will significantly enhance egg production. Des­pite our island being right in front of Iloilo City, we currently undergo a complicated route for supplies to Iloilo City,” dugang niya.

Gipasabot sa mayor nga gikan sa Madridejos, ihatod nila ang ilang mga itlog sa lungsod sa Tabuelan sa kasadpang baybayon sa mainland Cebu sa dili pa ipadala sa Negros Island.

Ang biyahe naglakip sa 40 minutos nga biyahe gikan sa Madridejos paingon sa Santa Fe, diin nahimutang ang pantalan, alang sa biyahe paingon sa Hagnaya Port sa lungsod sa San Remigio sa mainland Cebu. Mokabat sa usa ka oras ang biyahe sa dagat gikan sa isla paingon sa mainland Cebu.

Pag-abot sa Hagnaya Port, ilang ihatod ang mga itlog ngadto sa Tabuelan, nga utlanan sa San Remigio sa habagatan, sulod sa laing 40 minutos. Gikan didto, ang kargamento ibalhin pa ngadto sa Escalante City sa Negros Occidental, nga mokabat ug halos duha ka oras.

Sa kataposan, ang mga produkto ipang-apud-apod sa nagkalain-laing lugar sa Negros Occidental.

MADALI

Ang gisugyot nga proyekto gilantaw nga tukoron sa Barangay Poblacion sa Madridejos makapdali sa pagtumod sa ilang produkto.

Gidugang ni Villaceran nga ang pagbaton og lokal nga pantalan makapaminos og dako sa gasto ug oras sa pagbiyahe, nga makapasayon ​​sa pagtubo sa negosyo, tungod kay ang Madridejos silingan sa mga probinsiya sa Masbate sa amihanan, ug Negros Island, ug Caticlan sa Panay Island sa kasadpan.

Dugang pa niya nga ang pantalan mahimong magsilbi sa mga pasaheroan nga barko, nga posibleng makadugang sa mga turista nga moabot sa isla.

“Ang mga biyahedor gikan sa Manila paingon sa Cebu para sa Bantayan Island posibleng direktang mobiyahe sa Caticlan para sa Boracay,” dugang pa niya.

Sa iyang pakigpulong atol sa paghunong sa Suroy-Suroy Sugbo sa iyang lungsod niadtong Miyerkules, nanawagan si Villaceran kang Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia nga tabangan siya sa pagpatuman sa seaport project.

Sa follow-up interview, si Villaceran niingon nga si Garcia misaad nga tabangan ang lungsod nga makab-ot ang tumong niini.