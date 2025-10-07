Maestra gipatay sa kapuyo nga tomboy

Patay ang 43-anyos nga maestra alas 11:25 sa kagabhion, Oktubre 6, 2025, dihang gidunggab sa makadaghang higayon sa iyang tomboy nga kapuyo sa Purok Lemonsito, Sityo Sambag, Barangay Tubod, Lungsod sa Minglanilla.
Ang biktima mao si Melanie Lee Lastimosa nga nagpuyo ra sa naasoy nga dapit, samtang ang suspek mao si Katherine Arcilla Retita, 42, walay trabaho.
Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan sa wala pa nahitabo ang krimen, giingong ang duruha duna nay lalis.
Nisamot kini dihang nakagawas sa gate ang ilang binuhing iro ug giingong anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang suspek hinungdan nga nasuko ang maong biktima.
Malampusong napabalik sa sulod sa suspek ang maong iro apan giingong nasuko kini ug nition og kutsilyo ngadto sa maestra ug nanghulga nga mopatay.
Tungod sa kahadlok sa maestra, dali niyang gi-lock ang pultahan dihang nakagawas ang suspek ug daling nanawag og police assistance.
Apan nangilad ang suspek ug nagpakaaron-ingnon nga napaakan og bitin samtang gikuha ang ilang iro.
Sa kabalaka sa biktima, gipasulod niya og balik sa balay ang suspek apan giingong mas niinit ang ilang panaglalis nga niresulta sa pagpanunggab sa makadaghang higayon.
Naabtan sa nirespondeng mga polis ang biktima nga nabuy-od duol sa ilang gate nga naligo na sa kaugalingong dugo.
Ang kapulisan nihangyo dayon og medical assistance gikan sa Bureau of Fire Protection (BFP) medical team nga maoy available niadtong higayona.
Gipugos sa kapulisan pag-abli ang pultahan sa balay dihang nasayran nila nga naa sa sulod nitago ang suspek ug malampusong kini nga nadakpan.
Narekober sab sa kapulisan ang duha ka mga kitchen knife sa crime scene nga gituohang maoy gigamit sa pagdunggab.
Ang biktima gidala sa Minglanilla District Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival mga alas 12:50 sa tungang gabii, Oktubre 7.
Nasuta nga ang kabanay sa biktima nagdumili na nga ipaubos sa autopsy ang patay nga lawas sa maong maestra. / GPL / JDG