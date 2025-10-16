Maestra gipusil sa iyang bana sud sa tunghaan

Gipusil sa iyang bana ang usa ka maestra sulod sa eskwelahan sa Tanauan, Leyte niadtong Huwebes sa buntag, Oktubre 16, 2025.
Gibutyag sa Tanauan Municipal Police Station nga ang biktima nga si Elizabeth Mandreza, didto sulod sa Tanauan School of Craftsmanship and Home Industries sa Barangay Canramos, Tanauan, Leyte dihang niabot ang iyang bana nga si Adan Mandreza ug gipusil gamit ang kalibre .38 nga armas.
Ang biktima nga naangol sa iyang abaga, gidali pagdala sa ospital sa iyang mga kauban nga magtutudlo.
Human sa pagpamusil, gilabay sa suspek ang iyang armas ug nisulay sa pagdunggab sa iyang kaugalingon gamit ang butterfly knife o balisong.
Gipugngan sa mga nirespondeng polis ang suspek nga makasamad sa iyang kaugalingon ug dali dayong gisikop.
“Ang suspek niingon nga wala na sila nagpuyo sa usa ka balay ug giingon niya nga iya kunong nasakpan ang iyang asawa nga dunay kabit nga laing lalaki,” matod sa kapulisan.
Giandam na ang kasong frustrated parricide batok sa suspek. / TPM / SunStar Philippines