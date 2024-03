Maestra nga nangasaba di pasilutan ni Duterte

Si Department of Education (DepEd) Secretary ug Bise Presidente Sara Duterte niingon sa Huwebes, Marso 21, 2024, nga way silot nga ipahamtang sa magtutudlo nga nagyawyaw ug nangasaba sa iyang mga estudyante samtang gi-live siya sa TikTok.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Cambodia, diin iyang gihimo ang iyang katungdanan isip presidente sa Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), si Duterte niingon nga nakabasa siya sa katin-awan sa magtutudlo ug nimando sa hingtungdang DepEd regional director nga dili siya silutan apan aron lang tambagan siya nga mohunong kon siya masuko.

Giingon niya nga ang magtutudlo, sa iyang sulat sa pagpatin-aw, niingon nga wala siya nasayod nga siya live sa TikTok.

“Ang una ko naging reaction is tao lang iyong teacher. Lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo ‘pag nafu-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang teachers natin hindi lang isa na tao ang kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students,” matod ni Duterte.

“Nakita ko iyong explanation niya, and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna iyong klase. And when she’s not angry anymore, saka siya magklase ulit. There’s a need to pause pag galit iyong teacher. Iyon lang ang sinabi ko na i-remind sa teacher,” dugang niya.

Ang magtutudlo, nga gikan sa usa ka publikong eskwelahan sa Metro Manila, una nang giisyuhan og show cause order aron ipasabot ang iyang gibuhat.

Sa video, makita ang magtutudlo nga niingon: “Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Hindi na nga kayo matalino, sama pa ng ugali ninyo.”

Ubos sa polisiya sa pagpanalipod sa bata sa DepEd nga giisyu niadtong 2012, “any act by deeds or words that debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being” is considered child abuse.” /TPM, SunStar Philippines