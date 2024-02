Maestro gireklamo og ‘panapat’ sa tinun-an

Bisan kon nahusay na sila sa magtutudlo sa Don Sergio Osmeña Sr. Memorial National High School sa Brgy. Labangon, Siyudad sa Sugbo, ang inahan sa lalaking tinun-an nga giingong gidapatan mosang-at og reklamo ngadto sa Dept. of Education (DepEd 7).

Ang video sa giingong pagsumbag sa kuto-kuto ug pagpatid sa maestro nga giila nga si Ernesto Cabase sa usa ka grade 8 nga tinun-an, gi-upload sa social media ug nag-viral.

Nahitabo ang giingong pagpanapat niadtong Pebrero 16, 2024 sa sulod sa classroom niini diin nakuhaan kini og video sa usa sa mga classmate sa bata.

Sa pagka Pebrero 21, 2024 gi post sa iyang social media account ang hitabo nga dali nga nikatap ug duna nay 3 million views.

Matod sa inahan sa interview sa sibyaanang dyHP RMN Cebu nga gipatawag na sila sa buhatan sa principal uban sa magtutudlo sa dihang gi post ang video sa Facebook ug nangayo na kini og pasaylo sa iyang nahimo.

Apan matod sa inahan nga wala kini niangkon nga gikarate ang iyang anak.

Tungod niini, wala siya matagbaw kay alang niya namakak pa ang maestro sa atubangan sa principal bisan naa pa ang video.

Gawas niini, giingong gihulga usab siya nga ikiha kon dili papason ang video nga gi upload sa social media.

“Naglagot gyud ko kay iyang gi karate ang akong anak, Sir. Gusto gyud ko mobalos kon unsay gibuhat niya sa akong anak, mao gyud unta buhaton sa iyaha. Gusto gyud ko moreklamo,” matod sa inahan.

NAG-IMBESTIGAR

Tungod sa insidente, si DepEd Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nibutyag sa interview gihapon sa DyHP nga naghimo ang ilang buhatan og lawom nga imbestigasyon.

Matod niya nga iya nang nakita ang video sa giingong pagpanapat sa magtutudlo ngadto sa 13 anyos nga batang lalaki.

Iyang gipahibawo nga nagpaabot na lang siya sa investigation report gikan sa division nga maoy iyang gitahasan nga mosusi.

Dugang ni Jimenez nga duna nay inisyal nga report nga giduso ang Division ngadto sa iyang opisina labot sa gilusad nga imbestigasyon ug iagi nila sa due process.

“Kahibawo man ka nga mag due process man gyud atong pagabuhaton. We observe DepEd Order 49 aron masiguro nga ang tanan mapaminaw gyud. Mahibaw-an gali kon dunay salaod, then we will dealt with it accordingly,” matod ni Jimenez.

Nibutyag usab si Jimenez nga nasuko ang maestro nga naa sa video tungod sa pag cutting classes sa tinun-an sa oras sa ilang klase ug giingong nangaligo sa dagat sa South Road Properties (SRP).

Nabalaka ang magtutudlo kon unsay mahitabo sa iyang mga estudyante sanglit duna nay tinun-an nga namatay sa SRP sa dihang naligo usab.

Nipasabot usab ang maong magtutudlo sa iyang klase nga sila ang mapangutana kon nganong nakagawas sila sa tunghaan bisan nagpadayon pa ang klase.

Gawas niini, gibadlong usab ang maong bata tungod sa kadaghan sa ariyos sa dunggan ug nimando kini nga ipatangtang apan gitubagtubag usab siya niini ug didto na nagsugod ang kasuko sa maestro.

“Ako siyang giingnan nga bisan unsa pa nga mga rason, kon tinuod man nga nanagmal ang teacher, a corporal punishment is not allowed in school,” dugang ni Jimenez.

Wala na mokomento pa ang magtutudlo sa dihang gisuwayan sa pagkuha sa iyang habig apan ang anak niining lalaki nga usa usab ka magtutudlo nipagawas sa iyang sentimyento sa iyang Facebook account.

Nangayo siya’g pasaylo sa nabuhat sa iyang amahan ug giangkon na niini nga sayop siya sa iyang nahimo ug ang ilang tibuok pamilya nasakitan sa mga nadawat nga pagsaway.

“We apologize that my dad did not respond to the situation appropriately. He admitted his fault and deeply regretted it, and my whole family is in pain. He should not have done that. Hence, I am here to extend my apology to the student and to the parent who shared the video. We accept whatever consequence my father will face,” matod sa post ni Val Cabase nga miani nag 19K ka shares ug dul-an sa 5,000 ka comments.

Apan ang dili nila madawat ang paghukom sa publiko sa iyang amahan nga wala susiha unsay hinungdan kon nganong nahimo ang maong pagpasakit ug usa lang ka habig ang nabati sa kadaghanan.

Matod niya nga dili susama niini ang iyang amahan, ang unom ka sigundo nga video wala magsalamin sa tinuod nga estorya kon nganong nabuhat ang maong insidente.

“He works 24/7, so he could just deliver his lessons to his students successfully. He always thinks of his students. My father is not physically abusive, like how he was described mostly in the comments in the video. There’s always a reason why a certain act has been committed. Moreover, I believe both sides were victims of fate,” dugang ni Cabase. /