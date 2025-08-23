Mag-barkada nag-unay og rambol, gipangdakop

Pito ka magbarkada nga nag-inom apan sa dihang nahubog nagrambol human wala makauyon sa kinantyaway alas 3:50 sa kaadlawon, Sabado, Agusto 23, 2025 sa Sitio Bato, Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo ang gipangsikop sa Carbon Police Station.
Ang gipangdala sa custodial facility sa Carbon mao silang John Arol Flores, 22; alyas Nin, 17; Norris John Fajardo, 24; Junsin Igot, 23; Ruben Flores II, 24; Reyliender Rago, 22; ug Warren Inciong, 23, pulos residente sa Sityo Bato, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo.
Ang kapulisan nakadawat og tawag sa telepono nga dunay nagrambol nga mga batan-on sa maong dapit.
Naabtan pa ang maong mga batan-ong lalaki nga nagkalalis ug nagsinumbay hinungdan sila gipangdakop.
Gibutyag sa usa sa mga dinakpan nga nag-uban sila og inom sa maong lugar ug sa dihang nangahubog nag sige na og sinungogay apan usa kanila ang wala makauyon ug nasuko.
Ang kasuko sa usa nisangpot ngadto sa sinumbagay ug nagrambol nga maoy hinungdan nga gialarma sa kapulisan.
Bisan nagpinasayloay na ang pito apan ang CCPO mopasaka gyud og kasong alarm and scandal ug kalapasan sa City Ordinance sa Sugbo. / AYB