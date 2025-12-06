Mag live-in nga pusher, gidakop sa Toledo

Sa prisohan magsaulog sa Pasko ang mag live-in partner human nadakpan sa buy-bust sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station sa alas 11:44 sa gabii, Huwebes, Disyembre 4, 2025 sa Barangay Sangi sa Dakbayan sa Toledo.
Ang mga dinakpan giila nga silang Anecito Ebrado Jr, 35, nga maoy target sa buy bust ug Alberian Asingua Ocampo, 28, pulos taga Sitiyo Laguna, Barangay Bulacao sa Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan kanila ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 88 gramos nga dunay standard drug price nga P598,400.
Ang nakuhang ebidensiya giduso na ngadto sa Cebu Provincial Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Sa imbestigasyon sa Toledo City Police Station, nasayran nga nigawas ang pangalan sa duha nga maoy mamaligyag shabu nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo.
Gipaubos dayon nila sa imbestigasyon sulod sa usa ka semana ug nasuta nga tinuod ang kasayuran nga ilang nakuha.
Gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa kapulisan nga miresulta sa pagkasikop sa duha.
Bag-o lang nibalhin sa dakbayan sa Toledo ang duha ug nag-abang kini og balay sa Barangay Sangi tungod kay ang lalaki dunay gilikayan sa Bulacao.
Apan giingong maghagbungan nang daan ang mga suspek og shabu sa Barangay Sangi ug sa tibuok Siyudad sa Toledo.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 batok sa mga suspek.
Gipaubos na usab sila sa imbestigasyon aron sutaon kun si kinsa ang ilang downline sa dakbayan alang sa ipahigayon nga follow-up operation. / AYB