Mag live-in partner nakuhaa’g kapin P1-M shabu sa buy-bust

Nalandig sa prisohan ang mag-live-in partner human makuhaan og kapin sa P1 ka milyon nga kantidad sa gituohang shabu sa buy-bust operation sa Barangay Banilad, dakbayan sa Sugbo—usa sa duha ka operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 niadtong Huwebes, Hunyo 18, 2026, nga miresulta sa pagkasikop sa kinatibuk-ang lima ka indibidwal, lakip ang usa ka menor de edad.
Nakuha gikan sa mag-live-in partner ang 11 ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 160 gramos ug nagkantidad og P1,088,000. Gihimo ang operasyon alas 7:20 sa gabii sa Sityo Tonggo, Barangay Banilad, sa hiniusang pwersa sa PDEA-7 Regional Special Enforcement Team, PDEA-7 Intelligence Section, ug Mabolo Police Station 4.
Giila ni PDEA-7 Director Joel Plaza ang mga nadakpan nga silang alyas “Vicente”, 50 anyos, ug ang iyang kapuyo nga si alyas “Jecille”, 47 anyos, nagpuyo ra sa maong lugar.
Pagka alas 11:40 sa gabii sa susamang adlaw, laing kalampusan ang natala sa PDEA-7 human mabungkag ang usa ka gidudahang drug den sa Barangay Langtad, siyudad sa Naga.
Nasikop sa maong balay-suyopanan ang giingong maintainer nga giila sa alyas “Babing”, 39 anyos, ug ang duha ka kustomer nga naatlan nga nagsuyop og shabu nga silang alyas “Justin”, 25 anyos, ug usa ka 15-anyos nga lalaki. Ang mga suspek pulos residente sa maong barangay.
Nasakmit gikan sa maong operasyon ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 11 gramos ug adunay average market value nga P74,800, lakip na ang nagkadaiyang drug paraphernalia.
Ang upat ka mga hamtong nga suspek kasamtangang anaa sa kustodiya sa PDEA-7 Regional Office ug gikatakdang pasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Samtang ang 15-anyos nga menor de edad giduso na ngadto sa Naga City Social Welfare and Development Office (CSWDO). / AYB