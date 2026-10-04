Mag live-in sikop sa buy-bust sa Tisa

Usa ka 32 anyos nga babaye ug ang iyang live-in partner nasikop sa gilusad nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-7 ug Labangon Police Station 10 alas 10:47 sa gabii, Biyernes, Oktubre 2, 2026 sa Sityo Caduloy, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa ilang dinakpan nga maoy target sa operation nga si alyas Daday, 32, ug ang iyang live-in partner nga si alyas Adriane, 21, pulos taga Barangay Tisa.
Nasakmit gikan kanila ang lima ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 105 gramos nga dunay estimated average market value nga P714,000.
Lakip sa nasakmit ang buy bust money, cellular phone ug ubang ebidensya nga giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis.
Samtang ang duha ka dinakpan kasamtangan nga gikustodiya sa detention facility sa PDEA 7 sa Sudlon, Barangay Lahug.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang duha human migawas ang ilang pangalan nga namaligya og shabu sa Tisa.
Giingong makabaligya si Daday og 300 gramos nga shabu matag semana ug base sa ilang pakisusi bag-ong migawas ang ilang pangalan nga nalambigit sa pagpayuhot og shabu.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok sa duha. / AYB