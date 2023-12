Mag-mask kon mosimba

Mipalanog sa tambag sa Department of Health (DOH), ang Archdiocese of Manila nag-awhag sa mga sakop sa Romano Katoliko nga ikonsiderar ang pagsul-ob og face mask samtang moagi sa tradisyonal nga mga kalihokan panahon sa Pasko, lakip sa pagtambong sa “Simbang Gabi.”

Sumala sa Circular No. 2023-106, si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula mii­ngon nga ilang gidasig ang mga matuuhon nga magsul-ob og maskara nga girekomendar sa ilang Ministry on Health Care kon motambong sa holiday parties ug magpahigayon og Christmas caroling.

“Heeding the recommendations of the Ministry on Health Care of the Archdiocese of Manila, we request our communities to observe the health and safety protocols,” matod ni Advincula.

“Let us practice voluntary wearing of face masks and hand hygiene,” dason niya.

Sa susama, gihangyo sa cardinal ang mga adunay mga sintomas sa sakit sa respiratoryo nga likayan ang pag-adto sa mga simbahan ug pagtambong sa ubang mga kalihokan sa Pasko.

“Those who are ill must be reminded to stay at home so as not to spread infection,” dugang ni Advincula.

Sa pagbuhat niini, siya mii­ngon nga ang mga matuuhon magpraktis og kaluoy ngadto sa ilang mga silingan sama sa gitudlo sa Simbahan.

“Let these measures be our gesture of charity and compassion for others, especially those who are vulnerable,” dason niya.

Sa sayo pa, giawhag sa DOH ang publiko nga ikonsiderar ang pagsul-ob og face mask kon motambong sa mga panagtapok sa Pasko taliwala sa pagtaas sa gidaghanon sa mga sakit sa respiratoryo, lakip ang Covid-19.

Niadtong Sabado, ang tradisyonal nga Simbang Gabi Masses nagsugod sa tibuok nasod isip kabahin sa mga tradisyon sa Pasko sa mga Pilipino. (HDT/SunStar Philippines)