Mag-stunt nga nagmaneho’g motor sa Cebu City, dakpon

Gisugyot sa Cebu City Council ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa mas estriktong pagpatuman sa balaod batok sa mga ilegal nga modipikasyon sa motor ug delikadong exhibition sa mga drayber.
Gipasaka ni Konsehal Paul Labra ang maong lakang, diin nanawagan siya og mas hugot nga koordinasyon sa mga ahensya human sa nagkadaghang reklamo gikan sa mga residente bahin sa sobra kasaba nga tambutso ug iresponsableng pagmaneho sa dalan.
Gikutlo sa resolusyon ang nagkadaghang report bahin sa mga motor nga adunay mga modipikasyon nga wala gitugot o dili luwas, ilabi na ang saba nga tambutso nga makadisturbo sa kalinaw ug makapaalarma sa publiko.
Namugna usab ang maong lakang tungod sa mga insidente sa mga drayber nga naghimo og delikadong mga stunts sa dalan, sama sa lumba, exhibition, swerving, ug uban pang iresponsableng buhat nga naghatag og risgo sa mga nangagi, mga pasahero, ug kauban nga mga motorista.
Suma sa maong resolusyon, kining mga ilegal nga buhat makabutang sa kinabuhi ug kabtangan sa peligro, makaguba sa kahapsay ug kalinaw, ug makaguba sa disiplina sa trapiko sa Dakbayan sa Sugbo.
Nanawagan ang sugyot ni Labra og mas lig-on nga koordinasyon tali sa Cebu City Police Office (CCPO), Cebu City Transportation Office (CCTO), Land Transportation Office (LTO) Region 7, ug Police Regional Office (PRO) 7 aron pakusgan ang pag-monitor ug pagpanakop.
Gisugyot sab ang mas estrikto nga inspeksyon sa mga checkpoint ug ang pagsikop sa mga malapason.
Gipasabot sa resolusyon nga gikinahanglan ang mas lig-on nga pagpatuman sa balaod aron mapalambo ang responsableng pagmaneho, makunhoran ang disgrasya sa dalan, mamenosan ang disturbo sa publiko, ug mapalambo ang kinatibuk-ang kaluwasan sa mga residente sa siyudad. / CAV