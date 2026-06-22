Mag-training ang PH Gilas sa Australia

Molarga na karong Martes, Hunyo 23, 2026, ang tibuok puwersa Gilas Pilipinas paingon sa Brisbane, Australia alang sa usa ka semana nilang training camp sa dili pa sila mohamag sa ikatulo ug katapusang titpik sa FIBA World Cup Asian qualifiers.
Nagkanayon si Gilas coach Tim Cone nga nakadesisyon silang mag-training camp sa Australia aron maanad na silang daan sa bugnaw nga panahon.
“We have a couple of friendlies I think that’s schedule also,” matod ni Cone.
Gikan sa Brisbane camp, ang Gilas moderetso na sa Auckland aron kontrahon ang host New Zealand Tall Blacks karong Hulyo 3.
Tulo ka mga adlaw human niini, mobiyahe sila paingon sa Perth, Australia aron sangkaon ang host Australia Boomers.
Ang Gilas ug ang Tall Blacks nagbahin sa ikaduhang puwesto sa Group A nga parehong nagbitbit og 2-2 nga rekord sa kinatibuk-an samtang nag-una ang Boomers, nga adunay 4-0 nga rekord.
Nagbitay sa labing ubos nga puwesto sa Group A mao ang Guam, nga wala pay daog sulod sa upat ka mga duwa.
Ang mga moduwa sa Gilas ning higayuna mao sila si Chris Newsome, RJ Abarrientos, Dwight Ramos, Juan Gomez de Liaño, Justin Brownlee, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Mike Phillips, June Mar Fajardo, AJ Edu, Justine Baltazar, ug Troy Rosario.
Ning higayuna, nibalibad pagduwa sa Gilas si Scottie Thompson kay padayon pa kining nagpaalim sa iyang hamstring injury. Si De Liano maoy gipuli kang Thompson. / ESL