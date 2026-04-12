Mag-usa ka tuig gikasal sa bana nga Israeli, Pinay patay sa pagpamomba

Unom pa lang ka bulan nga nanimuyo sa Israel, usa ka Filipina nga nagtrabaho ug nagpuyo kaniadto sa Lapu-Lapu City ang apil sa nakalas sa missile attack sa Haifa, Israel, sa nagpadayong kagubot sa Middle East niadtong Abril 5, 2026.
Ang biktima giila nga si Lucille Jean Olasiman Gershovich, 29 ug lumad nga Lungsod sa Kolambugan, Lanao del Norte.
Sa wala pa mobiya sa nasud, si Gershovich nagtrabaho isip money changer sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) ug nagtrabaho usab sa usa ka hotel sulod sa pipila ka tuig.
Niadtong 2024, naminyo siya sa usa ka Israeli national, ug kini ang nahimong dalan sa iyang pagbalhin sa Israel niadtong Oktubre 2025.
Subo nga balita kay apil ang iyang 42 anyos nga Israeli nga bana ug ang iyang mga ugangan ang nakalas usab sa maong pag-atake.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan niingon nga ang kagamhanan sa dakbayan nakig-alayon na sa mga nasudnong ahensya aron maseguro nga makadawat og saktong tabang ang pamilya sa biktima.
Matod ni Kim Francisco, ang officer-in-charge sa City Public Employment Services Office (PESO), bisan og dili residente sa Lapu-Lapu City si Gershovich, ang kagamhanan sa dakbayan mohatag gihapon og tabang.
Nakig-alayon na sila alang sa repatriation o pagpauli sa patay’ng lawas niini sa Pilipinas hangtod nga madala kini sa iyang pamilya sa Lanao del Norte.
Nanawagan usab ang mayor sa Department of Foreign Affairs (DFA) ug sa Philippine Embassy sa Tel Aviv nga dalion ang pagtabang sa pamilya, ilabi na sa pagproseso sa mga dokumento ug uban pang hinabang gikan sa nasudnong kagamhanan.
Ang patay’ng lawas ni Gershovich gitakda nga moabot sa Manila sa Dominggo, Abril 12, sa dili pa kini ihatod ngadto sa iyang yutang natawhan sa Kolambugan, Lanao del Norte. /