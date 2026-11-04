Mag-uuma gi-shotgun sa silingan, namatay

Patay ang 40 anyos nga mag-uuma kinsa gipugakhang sa iyang silingan human nga nagkalalis tungod lang sa binuhing kanding nga gipangsibsib ang pananom sa suspek.
Ang insedente nahitabo sa Purok 4, Barangay Quezon, Lungsod sa Bilar, Bohol, alas 5:30 sa Martes sa hapon, Nobiyembre 3, 2026.
Giila ang biktima nga si Bernardino Relador, residente sa maong lugar, samtang ang suspek mao si alyas Roger.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Bilar Municipal Police Station, una nga naglalis ang biktima ug ang asawa sa suspek nga gitago sa pangala’ng Cristie.
Ang maong away nag-ugat gumikan sa binuhi nga kanding ni Relador nga gipangbuhian ug matod pa gipangkaon sa mga giatiman nga tanom sa magtiayo’ng Roger ug Cristie.
Giingong dili kini unang higayon nga nahitabo nga naglambigit sa maong mga binuhi sa biktima, hinungdan nga gisukmatan ni Cristie si Relador.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan nga inay nga mangayo og pasaylo si Relador sa nahimong kadaot sa iyang kanding, nasuko hinuon ug giingo’ng nisulong sa balay sa magtiayon dala ang sundang.
Matod pa nga gihan-an ni Relador og tigbas si Cristie, apan dali nga nikuha og improvised shotgun o pugakhang si Roger dayon pusil sa biktima nga naigo sa kilid nga bahin sa iyang sa lawas.
Nakadawat og tawag ang Bilar Municipal Police Station pinaagi sa 911 PNP Hotline kalabot sa pagpamusil, apan patay na ang biktima sa ilang pag-abot sa lugar.
Human sa insidente, nitahan ang suspek ngadto sa mga polis lakip ang gigamit nga armas.
Anaa na sa kustodiya sa Bilar Municipal Police Station ang suspek samtang giandam ang kaso nga ipasaka batok kaniya. /