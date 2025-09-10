Mag-uuma gibunala’g kawayan sa kapuyo sa iyang anak, patay

Gibunalbunalan og guod sa kawayan hangtod namatay ang usa ka mag-uuma niadtong ala 1:45 sa kaadlawon sa Dominggo, Septiyembre 7, 2025, sa Purok 1, Sityo Awihaw, Barangay Sta. Rosa, Dakbayan sa Danao.
Si Peter Gomez, 56, minyo, mag-uuma, nagpuyo sa nahisgutang lugar namatay human nakaangkn og grabing kadaot sa iyang ulo.
Samtang ang suspek nga si Ikee Buton, 34, ulitawo nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan alas 11:00 sa buntag Martes, Septiyembre 9, 2025, sa Purok Nangka, Barangay Estaca, Lungsod sa Compostela.
Si Police Chief Master Sgt. Roselo Campo, Jr., imbestigador sa Danao City Police Station nibutyag sa SunStar Superbalita Cebu nga pulos hubog ang biktima ug suspek.
Kay Sabado man nagkasabot ang duha nga magtagay apan dihang nangahubog nagkalalis na sila.
Si Police Senior Master Sgt. Raymond Bacordo, imbestigador sa Danao Police Station nibutyag nga nagkabangi sa luna nga kumon ang biktima ug ang suspek.
Matod pa nga si Buton wala na makaantos sa bati nga mga pulong sa biktima panahon nga makainom.
Sigon niya nga nga dili ganahan ang biktima nga adunay motupad sa pagtarok sa iyang payag.
Sa panahon nga mahubog si Gomez, giingong kanunay niyang sukmatan si Buton hangtod nga sa kakagot niini, nikuha og guod sa kawayan.
Walay duhaduha nga gipusposan sa ulo ang amahan sa iyang pangasaw-unon. Human sa krimen, nisibat ang suspek ug didto nitago sa Compostela.
Apan dunay nakahatag og impormasyon sa kapulisan hinungdan nga nadakpan sa hot pursuit operation ang suspek. / GPL