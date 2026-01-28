Mag-uuma gidunggab sa iyang bayaw, samdan

Nalandig sa tambalanan ang 65-anyos nga mag-uuma human magtinigbasay sa iyang bayaw niadtong Lunes sa gabii, Enero 26, 2026, sa Brgy. Lombo, Malabuyoc.
Ang biktima mao si Marcos Quintinita, Sr. nga nadunggaban sa sa iyang bayaw nga si Saturnino Pausal, 65.
Pulos hubog ang biktima ug suspek gikan sa usa ka birthday party.
Giingong nanghagit ang anak sa biktima nga si Julieto ngadto sa suspek didto sa party, maong nipauli na lang siya aron malikayan ang gubot.
Pag-abot sa balay, nakit-an sa suspek si Quintinita maong gisumbong sa suspek ang gihimo ni Julieto.
Apan imbes maminaw, nasuko na hinuon kini hinungdan sa ilang panaglalis.
Si Pausal gihagit na hinuon ni Quintinita ug gisinggitan sa paggawas sa ilang balay.
Sa kapungot, nigawas ang suspek nga nagdala og plamingko.
Bisan og nagdala og sundang ang biktima, wala na kini makabunot kay naunhan siya og dunggab ni Pausal sa tiyan.
Gidali pagdala sa tambalanan ang biktima samtang ang suspek gidakop.
Napriso na ang suspek sa Malabuyoc Police Station ug mag-atubang og kasong Frustrated Homicide. / GPL