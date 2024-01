Mag-uuma gipaak sa bitin, namatay

Patay nang napalgan ang 64 anyos nga mag-uuma sa kalibunan sa Barangay Babayungan, Lungsod sa Dalaguete, Sugbo niadtong Martes, Enero 30, 2024.

Si Maximo Millan, nagpuyo sa maong dapit, napalgan na lang nga wa nay kinabuhi.

Nasuta nga ang wala nga lukon-lukon niini adunay pinaakan sa gituohan nga banakon o King cobra.

Nasayran sa Superbalita Cebu sa dihang nahinabi si Sally Cahigao, pag-umangkon sa namatay nga naandan sa iyang uyoan nga itugway ang mga binuhing kanding sa sayo sa buntag.

Natingala nalang ang mga kabanay nga udto na lang wa pa mabalik si Millan hinungdan nga giapas sa kalibunan.

Naabtan nalang kini nga patay na ug nasuta nga ang wala nga lukon-lukon sa namatay adunay paak sa duha ka tango ug nagkadugo.

Nagduda ang mga kabanay ug mga lumolopyo sa maong lugar nga gipaak og bitin si Millan.

May samad usab nga nakita sa iyang tuo nga bukton apan gituohang pinaakan kini sa mga hulmigas.

Dali nga gidala sa Argao District Hospital si Millan alang sa dugang pagsusi sa hinungdan sa iyang kamatayon.

Ang doktor nga mihiling sa maong pinaakan mikonpirmar nga snake bite ang maong samad diha sa lukon-lukon.

Wa pa matino kon mao ba kiniy hinungdan sa iyang pagkamatay.

NANIMALOS?

“Ingon sa mga silingan basin daw og nanimalos to ang bitin kay dili daw dugay naa man to silay napatay nga bitin murag ilang duda nanimalos ang halas,” matod ni Rusty Rodrigo, responder sa Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO) sa Dalaguete.

Subay niini, nanawagan ang MDRRMO sa lungsod sa publiko nga magmatngon ilabi na sa mga lasang ug bukirang bahin ning pagdagsa sa mga bitin.

Sa laing bahin, adunay duha ka banakon nga naglikos ang napatay sa maong dapit niadtong Enero 26, 2024. Ang ni-upload sa maong hulagway sa social media nga adunay username nga Sa Rah nga nahinabi sa SuperBalita Cebu niingon nga diriyot matumbi sa iyang papa ang maong mga bitin sa pagtuo nga palwa sa lubi.

Sa dihang nasuta nga banakon, gitigbas ang maong mga mananap.