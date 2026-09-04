Mag-uuma gipusil-patay samtang nagkarga og utanon sa Dalaguete

Namatay diha-diha ang usa ka 29-anyos nga mag-uuma human pusila sa wala mailhing suspek samtang nagkarga og mga utanon sa iyang motorsiklo sa Barangay Nalhub, Lungsod sa Dalaguete, Sugbo niadtong Huwebes sa gabii, Septiyembre 3, 2026.
Nailhan sa Dalaguete Municipal Police Station ang biktima nga si Pascual Mariscal Belda Jr., nga nagpuyo ra sab sa maong dapit.
Subay sa report sa kapulisan, nagpaandar sa iyang motorsiklo ang biktima nga may sakay nga dakong bukag sa mga utanon mga alas 7:15 sa gabii dihang gipusil sa suspek sa makadaghang higayon.
Nakaangkon si Belda og mga samad pinusilan sa nagkalainlaing bahin sa iyang lawas nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Nakahibalo ang mga awtoridad bahin sa insidente mga alas 8:40 sa gabii human nitawag ang kapitan sa Barangay Nalhub diin dali nga niresponde ang mga polis.
Sa crime scene, nakakuha ang mga forensic investigator og duha ka basiyo sa bala gikan sa wala pa matino nga armas.
Padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang suspek, samtang gihimo pa ang pagsusi aron masayran ang motibo sa maong krimen. / ABC, JDG